Купить стройматериалы в Харькове с доставкой

Компания ДОМ КИРПИЧА продаёт стройматериалы в Харькове и Харьковской области и оказывает услуги по их отгрузке и доставке. Высокий профессионализм персонала, отсутствие посредников и большие объёмы продаж — наши главные козыри, позволяющие вам купить стройматериалы высокого качества по ценам ниже среднерыночных. Кроме того, у нас вы всегда можете заказать стройматериалы оптом. Доставка осуществляется в максимально короткие сроки.

Широкий выбор и низкие цены

Наша специализация — прямые поставки стройматериалов от производителя к потребителю. Компания ДОМ КИРПИЧА — партнёр с безупречной репутацией в этой области услуг. Мы предлагаем широкий выбор красного кирпича производства Золочевского, Змиёвского, Ахтырского, Валковского и Тростянецкого кирпичных заводов. Сотрудничаем с Куряжским и Купянским силикатными заводами — проверенными временем поставщиками белого кирпича. Помимо этого мы продаём песок, щебень, бетон и газобетон, клей, цемент и другие стройматериалы.

Почему выгодно покупать у нас:

цены ниже среднерыночных

не пользуемся услугами посредников

широкий выбор стройматериалов

сертифицированная продукция

поставки в нужном объёме точно в срок

большой автопарк грузовых автомобилей и спецтехники

Если у вас возникли какие-либо вопросы или сложности, свяжитесь с нашими менеджерами, которые помогут вам и расскажут всё об условиях покупки и доставки. Телефон клиентской поддержки работает круглосуточно. Обращаясь к нам, вы получаете товары и услуги неизменно высокого качества по доступным ценам.

Покупайте стройматериалы с удовольствием

Любое строительство — сложный и многоэтапный процесс, но с нами — это не повод для беспокойства. Компания ДОМ КИРПИЧА без привлечения посредников в состоянии обеспечить стройматериалами все этапы ремонтно-строительных работ: начиная с нулевого цикла строительства и заканчивая отделочными работами. Выбрать и купить все нужные стройматериалы в одном месте, при этом не выходя из дома — что может быть проще?

Наша компания заботится о вашем удобстве на каждом этапе покупки — от выбора стройматериалов до получения вами заказа. Мы пользуемся репутацией надёжного поставщика и готовы подтвердить высокое качество предлагаемой продукции соответствующей документацией. Покупая у нас, вы экономите время и деньги. Доверьтесь профессионалам!